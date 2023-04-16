الكورة في رمضان.. الأهلي ينتزع التعادل من الملعب المالي ببطولة الكونفدرالية 2015

تعادل الأهلي مع فريق الملعب المالي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد موديبو كيتا بمدينة باماكو في الخامس والعشرين من شهر رمضان الموافق الثاني عشر من يوليو عام 2015 في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وأدار المباراة الحكم البوروندي تيري نوكورو نزيزا، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ورصيد الملعب المالي إلى نقطة واحدة .

و قد قدم الأهلي عرضا جيدًا في الشوط الأول واعتمد فتحي مبروك، المدير الفني، على طريقة الليبرو بإشراك شريف حازم في هذا المركز، وأضاع الفريق عدة فرص في الشوط الأول مع انطلاقات مؤمن زكريا ورمضان صبحي، الذي أهدر فرصة بعد أن تباطأ في تسديد الكرة ثم أضاع مؤمن فرصة أخرى.

- عمرو جمال يهدر انفرادا صريحا

أهدر عمرو جمال فرصة مؤكدة من انفراد صريح وكاد الملعب المالي يخطف هدف التقدم لولا تألق شريف إكرامي الذي أنقذ مرماه من ضربة رأس خطيرة.

في الشوط الثاني دفع فتحي مبروك بعماد متعب ومحمود تريزيجيه بدلا من رمضان صبحي وعمرو جمال، وواصل لاعبو الأهلي إهدار الفرص السهلة كان أبرزها في الدقيقة 60.

ولعب حسين السيد بدلا من صبري رحيل وحاول الملعب المالي الوصول إلى مرمى الأهلي في الدقائق الأخيرة بضربة رأس تصدى لها شريف إكرامي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

- فتحي مبروك يشيد بمستوى الفريق

من جانبه أشاد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي، بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفريق في مباراة الملعب المالي، وأكد أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول وسيطر على مجريات اللعب لكن اللاعبين لم يحسنوا استغلال الفرص التي أتيحت لهم لإحراز أهداف.

مثل الأهلي: شريف إكرامي وشريف حازم وسعد سمير ومحمد نجيب وباسم علي وصبري رحيل "حسين السيد ق 73" وعبدالله السعيد وحسام غالي ومؤمن زكريا ورمضان صبحي "محمود تريزيجيه ق64" وعمرو جمال "عماد متعب ق 64".