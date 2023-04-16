تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني 2023

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

من المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أروخو - إريك جارسيا - بالدي.

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسيه - جافي.

في خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

غيابات برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ويفتقد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة اليوم لخدمات الرباعي فرينكي دي يونج، عثمان ديمبلي، بيدري وأندرياس كريستنسن.

معلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

سيتولى المعلق "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، أي بفارق 10 نقاط كاملة.

بينما يتواجد فريق خيتافي حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.