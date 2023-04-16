"الشعب الجمهورى" يزور كنائس قنا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قام وفد من أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، بإشراف النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، بزيارة لجميع الكنائس والأديرة بمركزي أبوتشت ونجع حمادي، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

في مركز أبوتشت؛ ترأس الوفد، أحمد عبدالحميد المحرزي، أمين مساعد المحافظة عضو هيئة المكتب، حيث تمت زيارة جميع الكنائس، وكان في استقبالهم راعي كنيسة العذراء الأنبا تواضروس بأبوشوشة، والقمص بوليس، والقمص بوأرام، وراعي كنيسة ماري جرجس بالنواهض القمص موسي، وراعي كنيسة ماري جرجس بالقارة القمص باخوم، وراعي كنيسة الملاك ميخائيل بخوالد القاره القمص يعقوب والقمص بشاي، وراعي كنيسة ماري جرجس الشرقية بالحبيلات الغربية القمص توما محروس، وراعي كنيسة ماري جرجس الغربية بالحبيلات الغربية القمص إسحاق.

قدم "المحرزي" التهنئة لجميع الإخوة الأقباط، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط نسيج الأمة أبناء الشعب الواحد، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمصريين، مثمنًا جهود رجال الأمن القائمين علي تأمين الكنائس؛ فهم العيون الساهرة التي تبذل كل غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن.

وفي مركز نجع حمادي، قام وفد من أمانة حزب الشعب الجمهوري برئاسة أحمد منصور دياب أمين الحزب بمركز نجع حمادي، بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم ببهجورة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، بحضور لطفي فرغل وأحمد حماية ومينا القمص والشيخ هشام محمد شيخ قرية هو من كوادر الحزب، وكان في استقبالهم الأستاذ بولس نصيف، خادم بكنيسة السيدة العذراء مريم.

ونقل أحمد منصور دياب، أمين الحزب بنجع حمادي، تهنئة النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، أمين عام الحزب، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر دائما بالمحبة والإخاء، وأن يوفق قياداتها لمزيد من التقدم والازدهار.