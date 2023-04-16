«الدستور » داخل مطبخ الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة فى بنى سويف

أطلق المجلس القومي للمرأة في بني سويف «مطبخ الأسرة المصرية» بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة، حيث يهدف البرنامج التدريبى للقومي للمرأة إلى تدريب السيدات داخل تلك القرى على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى التدريب على تجهيز الكعك بمناسبة عيد الفطر.

تجول « الدستور» داخل ذلك المطبخ حيث تتواجد السيدات كخلية نحل بعد تقسيمهن على مجموعات من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فعند دخولهن إلى المطبخ يتم استقبالهن من قبل الرائدات الريفيات بمركز ناصر، حيث يبدأ التدريب بمحاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وكيفية إدارة مشروع والحصول منه على فرصة عمل لزيادة دخلهن.

وعقب الانتهاء من المحاضرة النظرية تبدأ السيدات في توزيع مجموعات مختلفة داخل المطعم بعد الالتزام بكافة الإجراءات الصحية لإعداد الطعام، حيث يتم تدريبهن على يد أحد الطهاء الماهرين للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية والولائم الكبري وتجهيز الوجبات وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، ويتم التنفيذ عمليًا من خلال مراحل متعددة حتى يتم استخراج الطعام في أبهي صورة.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن «مطبخ الأسرة المصرية» يتم تنفيذه داخل مركز ناصر والمدرج بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تدريب 120 سيدة يوميًا من تلك القرى على مراحل إعداد الطبخ وإعداد الولائم الكبرى على يد أحد الطهاء الماهرين لمساعدة السيدات.

وأوضحت «نرمين» لـ «الدستور» أن هناك عددًا من التدريبات الأخرى من خلال تدريبات ريادة الأعمال وكيفية إدارة مشروع، حيث يتم توزيع الوجبات على أسر تلك السيدات، وفي الأسبوع الأخير لشهر رمضان بالإضافة إلى المطبخ تم إعداد تجهيز كعك العيد لإدخال البهجة والسعادة على المتدربات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

المطبخ

المطبخ

المطبخ

المطبخ

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