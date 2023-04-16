"القاهرة الإخبارية": هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب جزر شمال بونين اليابانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بحدوث هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب جزر شمال بونين اليابانية، ولم يتم الحديث عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

يذكر أنه في أول يناير الماضي، بدأ بركان كيلريا في هاواي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، بالثوران مرة أخرى، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن فوهة البركان أصبحت في قمتها.

وتابعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مرصد بركان هاواي رصد توهجًا في صور كاميرا الويب، مما يشير إلى أن "كيلريا" بدأ في الانفجار داخل فوهة "هاليماوماو" في قمة البركان، وتقع قمة كيلريا داخل حديقة Hawaii Volcanoes الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية.

ويعد "كيلريا" أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذي اندلع آخر مرة منذ 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021، وكان لدى هاواي بركانان يقذفان الحمم جنبًا إلى جنب لمدة أسبوعين تقريبًا عندما اندلع "ماونا لو" لأول مرة منذ 38 عامًا، توقف كل البركانين عن الانفجار في نفس الوقت تقريبًا.