الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

حريق شقة
حريق شقة

اندلع حريق محدود داخل شقة في شارع شجرة الدر بحي جنوب مدينة ملوي.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه دون مصابين، كما شهدت محافظة المنيا وقوع حادثين بالصحراي الشرقي والزراعي السريع، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم سائق وعامل من محافظة أسيوط.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في الطابق الثاني، ملك "عبدالرحمن. ت" بشارع شجرة الدر في حي جنوب مدينة ملوي.

وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث تسرب غاز بوتاجاز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على تلفيات محدودة بآثاث الشقة، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

المنيا السيطرة علي حريق محدود شقة سكنية بحي جنوب ملوي قوات الحماية المدينة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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