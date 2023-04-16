مصرع طالب وإصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الدائرى بالمنيا

لقي طالب مصرعه، وأصيب 6 أشخاص أخرين جميعهم من قرية طوخ الخيل في مركز المنيا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بسبب التخطي الخاطئ بالطريق الدائري وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 5892 ا ر ع، 2416 ن ق ج، ملاكي، بالطريق الدائري في غرب كوبري أبو شناف، أمام قرية طوه، في مركز المنيا.

أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث حيث تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع بسام محمد 13 عاما، طالب، مقيم بقرية طوح الخيل.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص هم: شيماء فتحي 25 عاما، فتحي محمد 25 عاما، محجوبة أحمد 55 عاما، طهير شعبان 20 عاما، مريم سليمان 5 سنوات، وشقيقها أحمد 3 سنوات، وجميعهم يقيمون في قرية طوخ الخيل.

تم نقل المصابين الـ6 إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.