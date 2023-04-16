الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. وتهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

وزيرة التضامن تزور
وزيرة التضامن تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث حضرت قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

وحرصت القباج على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعية الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم الله المحبة والتواصل بين جميع أطياف الشعب المصري داخل مصر وخارجها، ويعيده على جمهورية مصر العربية باليمن والسلام والبركات.

 

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي تربطها علاقة وثيقة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، حيث إن هناك أكثر من برنامج تنموي تشترك فيه الوزارة مع رجال الدين مثل برنامج "مواطنة" لاحترام الاختلاف وترسيخ سبل التواصل والتعاون، وبرنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج "توحيد الرسائل التوعوية بين رجال الدين ورائدات المجتمع"، بالإضافة إلى مخطط التنسيق مع المشروعات الباباوية بالكاتدرائية ومع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعي.

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