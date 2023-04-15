تكريم 30 طفلًا حافظًا للقرآن الكريم بسفاجا فى البحر الأحمر

كرم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، 30 من أبناء المدينة من حفظة القرآن الكريم، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة التي التي نظمها الأزهر شريف بالتعاون مع جمعية الخلفاء الراشدين، وذلك بحضور الشيخ بدر بغدادي مدير اداره الاوقاف، الشيخ أحمد حسن والشيخ عبدالناصر الخطاري من مشايخ الأزهر، ومدير إدارة الأزهر بسفاجا، والشيخ محمد ابو القاسم مفتش المساجد.

أوضح رئيس المدينة، أن المسابقة جاءت كنوع من انواع التشجيع وتحفيز أبناء سفاجا على حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أن المسابقة تأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتشجيع أبناء البحر الأحمر للاشتراك في مثل هذه المسابقات.

وأضاف شعبان أنه تم تكريم عدد 30 حافظاً وحافظه ما بين القرآن كاملا ونصف القرآن الكريم وعشرين جزءً منه وربعه، بتوزيع مكافأة مالية على الحافظين على اختلاف مستوي الحفظ والإتقان.

أوضح الشيخ بدري بغدادي مدير إدارة أوقاف سفاجا، أن المسابقة تقدم لها أكثر من 150 متسابقاً ومتسابقة، وعقب الاختبار، فاز في حفظ من جزء إلى خمسة من القرآن الكريم كلاً من (جنی نصر سید، هنا أحمد محمود، محمد حسام، محمود أحمد محمود، سارة خالد على، يار خلف الله مصطفى، ملك محمد عبد الموجود، عبد الله سمير، وتقي سعيد محمد، يوسف أبو الحسن محمد).

كما فاز في مستوى حفظ ربع القرآن الكريم كل من (معاذ محسن عبد اللطيف، النجار الوليد حسن، زينب محمد عبيد، مازن سعيد عمر، حمزة بشير، محمد ربيع، أحمد محمود أحمد، رودينا حسام، مازن أيمن عبد الله، عبد الله أيمن)، وفي مستوى حفظ ثلثي القرآن (أروى عبد السلام، إسراء محسن، محمد خلف الله، عبد الرحمن خالد، عبد الكريم محمد، عمار سيد عبد القادر).

وفي فئة ختم القرآن كاملا (روان عبد السلام النجار، إسراء محمد السمان، الحسن الوليد، زياد أحمد حميدة).

وهنأ رئيس المدينة، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، موضحا أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.

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