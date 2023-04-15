أقباط الإسكندرية يؤدون صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المرقسية

ترأس القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوي، راعي الكنيسة المرقسية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الإسكندرية، بحضور الآباء الكهنة، في ختام أسبوع الآلام حيث يحتفل الأقباط غدًا بعيد القيامة المجيد.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية، حضورًا كبيرًا من شعب الكنيسة لأداء صلوات وقداس عيد القيامة المجيد، حيث امتلأت الكراسي وساحة الكنيسة بأقباط الإسكندرية ابتهاجًا باستقبال العيد.

وكان قد بعث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات "عيد القيامة المجيد"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن تظل روح المحبة والتسامح والأخوة تسود وطننا الحبيب.

وأكد المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم)، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهًا بإلغاء كافة الإجازات والراحات للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء؛ خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه الشريف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة إشغالات الطريق التي تعيق حركة المرور والمارة، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة، مشددًا على التنسيق مع شركة نهضة مصر والرصد البيئي وغرفة العمليات لرفع المخلفات والقمامة والصناديق الخاصة بالقمامة ونظافة وتجميل محيط الكنائس.

وأكد الشريف علي أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتلقى أي بلاغات من المواطنين، مشيرًا إلى أهمية متابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقًا للقانون.

وقد وجه محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لرفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مديرية الصحة والتنسيق مع مستشفيات الجامعة، ومرفق الإسعاف للتأكيد على أماكن التمركز بأنحاء المدينة، تزامنًا مع احتفالات أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم. لافتًا إلى أن رفع حالة الاستعداد تشمل زيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما يشمل تأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات.

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