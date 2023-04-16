هانى تمام يكشف آداب تلاوة القرآن الكريم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن هناك عدة آداب لتلاوة القرآن الكريم، وأولها هو الطهارة وأن يكون القارئ على وضوء.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن من ضمن الآداب أن يكون القارئ مستقبلًا القبلة، وكذلك تلاوة القرآن في مكان نظيف، وارتداء ملابس مناسبة لأنك تقرأ اطيب كلام، وكذلك وضع العطور، أو البخور لخلق حالة من السكينة والطمانينة لحضور الملائكة والتي تأتي على الرائحة الطيبة.

لا يجوز وضع شيء فوق المصحف الشريف

وتابع، أنه يجب وضع المصحف في مكان عالٍ، ولا يجوز وضع شيء فوقه من كتب وخلافه، لأنه لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون في المقام الأول.