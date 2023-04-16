بعد عرض الحلقة 24.. مغردو "تويتر" يشيدون بأحداث "ضرب نار"

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل ضرب نار، بأحداث الحلقة 24 التي انتهى عرضها منذ قليل، عبر قناة ON، وخاصة بعد أن شهدت تصاعدًا في الأحداث الدرامية حين تعرض "طارق" شقيق مُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، للموت بسبب إدمانه للمخدرات، ورغم محاولات جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، لإنقاذه من هذا العالم المشبوه، إلا أنه في النهاية أصبح جثة ملقاة في الشارع.



وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، اقتحام جابر الكوماندا لمخزن التاجر المسؤول عن توريد المخدرات لشقيق مُهرة أبو الليل، وقام بقتله وقتل كافة الرجال المحيطين به.

وينتظر متابعو العمل الدرامي استكمال المشاهد الانتقامية في الحلقة 25، التي ستُعرض غدًا في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ومن المتوقع أن تشهد عودة قصة الحب بين جابر الكوماندا ومُهرة أبو الليل.

أحداث "ضرب نار" تتصدر موقع "تويتر"

وفور انتهاء عرض الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، رصد "الدستور" مدى البحث والتفاعل مع العمل الرمضاني بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.



وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول مسلس ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 88 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 73 مليون و800 ألف مغردًًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 64 مليون و500 ألف مغردًا.

وتبين أيضًا أنه تم التغريد حول مسلسل ضرب نار، عبر موقع "تويتر" من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 35٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 19٪؜ ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 37٪؜.