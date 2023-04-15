السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON

ضرب نار
ضرب نار

دقائق قليلة تفصل جمهور مسلسل ضرب نار، عن عرض أحداث الحلقة 24، عبر قناة On، وتحديدًا في تمام الساعة 10 مساءً، خاصة بعد الإشادات الواسعة التي نالها المسلسل الرمضاني من قبل رواد التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بنجاح الفنان أحمد العوضي في إتقان اللهجة الصعيدية خلال أحداث العمل الدرامي.

وقبل عرض الحلقة 24 مباشرة، يعرض "الدستور" في السطور التالية، أبرز أحداث مسلسل ضرب نار، التي تصدرت مؤشرات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق الحلقات الأولى للعمل الدرامي، وذلك ما رصدناه في تقارير سابقة، يمكن الاطلاع عليها من هنا.

بعد الحلقة 23.. كيف تفاعل مغردو "تويتر" مع أحداث "ضرب نار"؟

قبل عرض الحلقة 23.. مسلسل ضرب نار يتصدر مؤشرات بحث "جوجل"

تصاعد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24
 

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، خروج جابر الكوماندا من السجن، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، بعد أن تم اتهامه في قضية اتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بسبب البلاغ الذي قدمه ابن عمه سامي ضده، والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، مستعينًا بكاميرات المراقبة الخاصة به، والتي أثبتت حقيقة تورط الكوماندا في تلك القضية.

وفي الفترة التي قضاها جابر الكوماندا داخل الحبس، قامت زوجته السابقة مُهرة أبو الليل التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بخلعه في المحكمة، والزواج من زيدان الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وقد شهدت الحلقة 23 أول مواجهة بين جابر الكوماندا وزيدان، والتي تؤكد أن الحلقات القادمة من مسلسل ضرب نار، ستشهد أحداث انتقامية عدة.
 


موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24
 

ويُذكر أن الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، ستُعرض بعد قليل، عبر قناة On، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.

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بعد قليل.. عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON

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