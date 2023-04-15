بعد الحلقة 23.. كيف تفاعل مغردو "تويتر" مع أحداث "ضرب نار"؟

فور انتهاء عرض الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، عبر قناة On، أشاد عدد كبير من الجمهور بقوة أحداث العمل الدرامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرجعين ذلك إلى قوة الثنائي الدرامي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وأيضًا سيناريو الأحداث الذي شهد تصاعدًا مميزًا منذ الحلقات الأولى في شهر رمضان المبارك.

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، أول مواجهة مباشرة بين جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وزيدان الذي يلعب دورها الفنان ماجد المصري، وخاصة بعد خروج جابر من السجن، ليكتشف زواج مُهرة أبو الليل من زيدان، والتي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن قامت بخلعه في المحكمة، خلال الفترة التي قضاها داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، إثر اتهامه في قضية اتجار بالأدوية المضروبة.

أحداث مسلسل "ضرب نار" تشعل موقع "تويتر"

وبعد عرض الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار مباشرة، غرد عدد كبير من متابعي العمل الدرامي حوله عبر موقع تويتر، لذا يرصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع المسلسل الرمضاني بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول مسلس ضرب نار، وصل إلى 92 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 74 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 43 مليون و200 ألف مغردًًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 26 مليون و100 ألف مغردًا.

وتم التغريد حول مسلسل ضرب نار، بعد عرض الحلقة 23 من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 28٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 17٪؜ ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 19٪؜.