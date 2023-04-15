السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. شقيق "مُهرة" يفارق الحياة بسبب إدمان المخدرات

ضرب نار
ضرب نار

بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24، قبل دقائق قليلة، والتي كان ينتظرها جمهور العمل الدرامي بشدة، خاصة بعد تصاعد الأحداث وخروج جابر الكوماندا من السجن، الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، حيث قضى 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، إثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة.

 

 

بعد الحلقة 23.. كيف تفاعل مغردو "تويتر" مع أحداث "ضرب نار"؟

قبل عرض الحلقة 23.. مسلسل ضرب نار يتصدر مؤشرات بحث "جوجل"

 

احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24 

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار، بمشهد لمُهرة أبو الليل وهي تتلقى اتصالًا هاتفيًا، ليبلغها أحدهم بخبر وفاة شقيقها "طارق"، لتتوجه على الفور إلى المكان الذي وجدوا فيه جثمانه، ولم تصدق عينيها فور رؤيتها لجثمانه في الأرض، وانغمست في البكاء، قائلة: "قوم يا طارق، قوم هديك كل الفلوس اللي انت عايزها، أنا مش هضايقك تاني، مش هسيبك ثانية، قوم يلا علشان خاطري، متسبنيش يا أخويا، شيلوه معايا يا جماعة هو كويس والله".

وكانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، تورط "طارق" شقيق مُهرة أبو الليل، في إدمان المخدرات بكثافة، الأمر الذي أودى بحياته إلى الهلاك في النهاية، وأصبح جثة ملقاة في الشارع، وينتظر جمهور مسلسل ضرب نار، تصاعد الأحداث ومعرفة ما سيحدث في تفاصيل الحلقات السابقة، من مشاهد انتقامية لجابر الكوماندا، بعد خروجه من السجن.

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بعد قليل.. عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON

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