الحلقة 4 مسلسل حرب| أحد أبناء سيناء يساعد الأمن فى تتبع الإرهابيين

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل حرب، تعاون جديد بين أبناء قبائل سيناء وقوات الشرطة المصرية، حيث ذهب أحد أبناء شيوخ القبائل السيناوية للإبلاغ عن إرادته المساعدة في الوصول إلى الظافر، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، فاستقبله الضابط "شريف"، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، في مكتبه، وطلب منه أن يتواصل معه في حال وصل إلى أي معلومة تدل على هذا الإرهابي أو أي شخص من خليته.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 4

وخلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 4 كان الضابط "عمر"، الذي يقوم بدوره محمد فراج، حاضرًا لتلك الجلسة مع "سلامة"، أحد أبناء شيوخ القبائل السيناوية، وأعطاه رقم هاتفه للتواصل معه في أي وقت، وهو ما وعد به "سلامة"، ثم همّ قائمًا، وأكد أنه لم يتعرف على أي شخص من الصور التي عُرضت عليه لكنه سيحاول الوصول إليهم.

وفي المساء، رن هاتف الضابط "عمر"، وإذا به "سلامة" يتحدث على الخط الآخر، وأخبره أن والده الشيخ "عياش"، الذي يقوم بدوره صبري عبدالمنعم، يود مقابلته للإدلاء بمعلومات مهمة عن "الظافر"، وأرسل له العنوان في رسالة، فانطلق "عمر" إلى الشيخ "عياش".

تطورات أحداث مسلسل حرب الحلقة 4

وعندما وصل، وجد شيخًا كبيرًا يجلس على "دِكة" وأمامه راكية نار، وعرفه بنفسه، وأخبره أنه طلب من ابنه "سلامة" أن يتواصل معه لأنه يريد أيضًا الوصول إلى "الظافر" والانتقام منه، فسأله "عمر" عن سر ذلك، فأخبره أنه في إحدى الأيام وجده ابنه ملقى في الشارع ينزف دمًا فأكرمه في بيته إلى أن تعافى.

وقال الشيخ "عياش": "ابني مكنش يعرف إنه آوى مجرم بيقتل أي حد يعرف شكله"، متابعًا أنه بعد تعافي "الظافر" قتل ابنه وزوجته، ومن يومها أصبح هناك ثأر بينه وبين "الظافر"، وفي النهاية نصح "الشيخ عياش"، الضابط "عمر" أن يتوخى الحذر لأنه تعرف على شكل "الظافر"، وهو ما يضعه في خانة التعرض للقتل في كل يوم.

وعندما أراد "عمر" الرحيل، سأل "سلامة" عما إذا كان يعرف الأشخاص الموجودين في الصور التي عرضها عليه على الهاتف المحمول، فأخبره أنه يعرفهم ويعرف مكانهم، وهؤلاء الأشخاص هم من حاولوا قتل الضابط "عمر" أمام مستشفى العريش العام.