الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حرب" الحلقة 2.. والدة الإرهابى تدل الضابط على مكان أحد المتورطين

مسلسل حرب
مسلسل حرب

تضمنت أحداث الحلقة 2 من مسلسل حرب، بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج، ذهاب الضابط عمرو "فراج" إلى والدة الشاب وفيق ليسألها عن الإرهابي فؤاد، والذي ظهر مع ابنها في صورة، ولكنها تتعرف على شخص آخر ممن كانوا معهم، وهو شاب يدعى "مدحت"، وتدل الضابط على مكان مسكنه بالتفصيل.

وكان قد ذهب الضابط إلى والدة وفيق للاستدلال بمعلومات أكثر من خلالها، وذلك لشكه أن هناك معلومات أكثر لدى وفيق مما أدلى بها لقوات الأمن. 

والشاب وفيق هو الشاب الذي تم القبض عليه من قبل قوات الأمن وهو أحد الشباب الإرهابيين الذين يقومون بتصنيع المتفجرات في إحدى الشقق السكنية، والتي سمع فيها صوت انفجار ولم يرض الشباب بفتحها لمالكها لمعرفة السبب وراء الانفجار مما جعله يبلغ الشرطة، ومنها استدلت الشرطة على أن هذه الشقة يقوم فيها شباب بتصنيع متفجرات بعد تحليل البودرة الناتجة عن الانفجار.

وقد تضمنت الحلقة 2 من مسلسل حرب أيضًا عثور قوات الأمن على قنبلة يدوية أسفل شباك حجز قسم الشرطة المحجوز به "وفيق" أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليها، ولم يكن متبقي على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" و ألقى بها داخلها ثم أغلق غطائها لتنفجر بعد ثوان معدودة دون أن تلحق إصابات بأي أحد.

وتأتي أحداث مسلسل حرب في إطار من التشويق والإثارة، وفيها يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

ومسلسل حرب من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا، ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.

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