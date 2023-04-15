السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 4.. مشهد من انفجار قسم ثالث العريش

مسلسل حرب الحلقة
مسلسل حرب الحلقة 4

بدأت الحلقة 4 من مسلسل حرب بعرض مشاهد لتفجيرات قسم ثالث العريش، والذي تم تنفيذه بتخطيط من العنصر التكفيري الظافر "أحمد السقا" ما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة.

مسلسل حرب الحلقة 4.. ماذا بعد تفجير قسم ثالث العريش؟

كما شهد مسلسل حرب قيام ضباط الأمن الوطني شريف زيدان وعمر الإمام بتفقد محيط تفجير قسم ثالث العريش

مسلسل حرب الحلقة 4

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام الضابط بقطاع الأمن الوطني، وأيضا الفنان محمود البزاوي الذي يلعب دور عنصر تكفيري.

الحلقة 4 مسلسل حرب.. هل سيقتل أمير الجماعة "الظافر" الإرهابى؟

مسلسل حرب

ويعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا ويقتصر المسلسل على 10 حلقات فقط

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