يزداد البحث لمعرفة سعر الذهب اليوم الأحد باعتباره يمثل الملاذ الآمن للمصريين لحفظ أموالهم للزمن مثلما توارثوا لسنوات.

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية

نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,583 جنيه

شراء 2,594 جنيه

سعر الذهب عيار 22

بيع 2,368 جنيه

شراء 2,378 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,260 جنيه

شراء 2,270 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,937 جنيه

شراء 1,946 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,507 جنيه

شراء 1,513 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,291 جنيه

شراء 1,297 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,080 جنيه

شراء 18,160 جنيه

اختلاف أعيرة الذهب

اختلاف اعيرة الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 9، يعود إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى، كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.

وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط، بينما عيار 12 هى 50%‏، وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.