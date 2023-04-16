الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الاحد
سعر الذهب اليوم الاحد 16 ابريل 2023 بدون مصنعية

يزداد البحث لمعرفة سعر الذهب اليوم الأحد باعتباره يمثل الملاذ الآمن للمصريين لحفظ أموالهم للزمن مثلما توارثوا لسنوات.

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية 

نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري.
 سعر  الذهب عيار 24 

بيع 2,583  جنيه 
شراء 2,594 جنيه 

سعر الذهب عيار 22 

بيع 2,368 جنيه 
شراء 2,378 جنيه 

سعر الذهب عيار 21 

بيع 2,260 جنيه 
شراء 2,270 جنيه 

سعر الذهب عيار 18 

بيع 1,937 جنيه 
شراء 1,946 جنيه 

سعر الدولار اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم السبت 15-4-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب من عيار 14 

بيع 1,507 جنيه 
شراء 1,513 جنيه 

سعر جرام الذهب من عيار 12 

بيع 1,291 جنيه 
شراء 1,297 جنيه 

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,080 جنيه 
شراء 18,160 جنيه 

اختلاف أعيرة الذهب 

اختلاف اعيرة  الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 9، يعود إلى  نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى، كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21. 
 وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪‏ فقط، بينما عيار 12 هى 50%‏، وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.

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