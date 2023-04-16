سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية
يزداد البحث لمعرفة سعر الذهب اليوم الأحد باعتباره يمثل الملاذ الآمن للمصريين لحفظ أموالهم للزمن مثلما توارثوا لسنوات.
سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية
نعرض لكم خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم الأحد 16 أبريل 2023 بدون مصنعية بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,583 جنيه
شراء 2,594 جنيه
سعر الذهب عيار 22
بيع 2,368 جنيه
شراء 2,378 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,260 جنيه
شراء 2,270 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,937 جنيه
شراء 1,946 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,507 جنيه
شراء 1,513 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,291 جنيه
شراء 1,297 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,080 جنيه
شراء 18,160 جنيه
اختلاف أعيرة الذهب
اختلاف اعيرة الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 9، يعود إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى، كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21 والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.
وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هى 58.5٪ فقط، بينما عيار 12 هى 50%، وعيار 9 نسبة نقاوته 37.5٪.