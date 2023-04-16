الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال المتهم بتعذيب كلب بمنزله فى دار السلام : كنت بدربه

كلب
كلب

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، إلى أقوال المتهم بتعذيب كلب أعلى سطح منزله، فقال إنه لم يعذب الكلب ولم يقصد التمثيل به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتهم في أقواله، أنه لم يعذبه ولكنه كان يعلمه بعض المهارات والتدريبات، وكان يوثقها بالفيديو المتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

  • تفاصيل البلاغ

وكشفت أجهزة اللامن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الاشخاص بضرب كلب أعلى سطح أحد العقارات بدار السلام.

 
تعود الواقعة فى إطار جهود الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدى على "كلب" أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.
 

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد المذكور ، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتدريب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.

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