مسلسل جميلة الحلقة 24| عبير صبري تنقذ هاني عادل من قضية المخدرات

تصاعدت أحداث مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج والفنانة عبير صبري، الأمر الذي جعل المشاهد لا يمل من متابعة المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني لهذا العام.

مسلسل جميلة الحلقة 24



ففي الحلقة 24 من مسلسل جميلة التي عُرضت اليوم، أنقذت نرمين تجسد دورها الفنانة عبير صبري زياد من فخ شيري من خلال إبلاغه بشنطة المخدرات التي أرسلتها للعيادة.



وأخبرت نرمين أن من أرسل الشنطة هو شريف زوج أية شقيقة زوجته جميلة يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل من أجل الإيقاع بينهم.



وعلى الفور أبلغ زياد الشرطة عن الشنطة التي كانت بها كمية كبيرة من مخدر الحشيش والذي كان سيزج به في السجن بتهمة الاتجار في الممنوعات.



كما شهدت الحلقة زيارة شريف لرجب زوج شهيرة السابق في منزله لمعرفة حقيقة العلاقة التي تجمعه بينه وبين حماته شهيرة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، والأخير يستضيف شريف من أجل الوصول الحقيقية شهيرة ومن هي ابنته الحقيقية.



مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 24



هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .



كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.



تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الأولى، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

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