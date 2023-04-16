الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كتب تحت الطبع.. "الأدب في بطون الإبل" لقدوره العجني.. ونهى يحيي حقى "روح سابحة في الأيام والليالي"

كتب
كتب

ثمة عناوين جديدة تضيف بُعدًا معرفيًا في طريقها إلى المكتبة المصرية والعربية؛ تتنوع بين الأكاديمي والتراثي؛ نرصدها فى هذا التقرير:

“الأدب فى بطون الإبل”.. كتاب جديد لقدوره العجني

للشاعر عبدالقادر طريف “قدورة العجنى” الذى له دوره البارز والواضح فى خدمة أدب البادية ليس فى مطروح فحسب.

وقال العجنى إنه انتهى من كتابه الجديد “الأدب فى بطون الإبل”، وموضوعه عن الشعر البدوي أولا وتواتر الإبل فيه ومسمياتها وتفاصيلها وطرق تربيتها والغرض منه قديما وارتباط ذلك بالعرب تاريخيا في الشعر والأدب وكتب الجاحظ وغيره.

مجلة صباح الخير | قدورة العجنى: لا يمكن تجاهل الشعر البدوى كجزء من الثقافة المصرية

وتابع "العجني" لـ"الدستور": “ثم في مسميات عروض الشعر عند الفراهيدي، والتدليل على كل ذلك تطبيقيا بنصوص من الشعر البدوي الشعبي أو اللهجي في مطروح وشعراء الفصحى في العصر الجاهلي وصدر الإسلام”.

وعن دار النشر التى يصدر عنها الكتاب، قال إنه سيعلن عن الاتفاق مع دار النشر ودخوله المطابع بعد إجازة عيد الفطر.

نهى يحيي حقى "روح سابحة فى الأيام والليالي" 

الإذاعية نهى يحيي حقي كشفت عن بدء كتابتها سيرتها الذاتية والتى تصدر قريباً تحت عنوان "الروح السابحة فى الأيام والليالي".

وكتبت الإذاعية نهي حقى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ قائلة :" عندما فكرت وأخذت القرار و بعد تفكير عميق   في سرد رحلة حياتي...  وقبل البدايه وقفت اتأمل عنوان الكتاب لان كما اعلم ان الكتاب من عنوانه ...مثلا حضن الايام ... رحله عابره ..  من انا ...  واخيرا الروح سابحه في الايام والليالي".

"الحكمة التراجيدية: فى حسن توظيف نيتشه" ..ترجمة للعربية لجلال بدلة

‏أعلنت دار "صفحة 7 " للنشر والتوزيع عن صدور الترجمة العربية من كتاب الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي "الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه" بترجمة جلال بدلة.

وكشفت الدار فى بيان صحفى أن هذا العمل يعدُّ مقدمة أعمال كثيرة لميشال أونفراي نسعى إلى إصدارها تِباعًا في هذه السنة وفي السنوات القادمة.

‏يصدر قريبا كتاب الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي "الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه" بترجمة جلال بدلة ويُعدُّ هذا العمل مقدمة أعمال كثيرة لميشال أونفراي نسعى إلى إصدارها تِباعًا في هذه السنة وفي السنوات القادمة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏ميشال أونفراي الحكمة التراجيدية في حسن توظيف … نيتشه ترجمة: جلال بدلة صفحة‏'‏‏
الأدب فى بطون الإبل قدوره العجني نهي يحيي حقي روح سابحه فى الأيام والليالي الحكمة التراجيدية ميشال أونفراي

الأكثر قراءة

"شئون الحرمين": أكثر من 1.5 مليون مصلٍ ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

إيهاب منصور: الحوار الوطنى فرصة لبحث تحديات المرحلة الراهنة وتلبية متطلبات المواطن

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس