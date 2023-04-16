كتب تحت الطبع.. "الأدب في بطون الإبل" لقدوره العجني.. ونهى يحيي حقى "روح سابحة في الأيام والليالي"

ثمة عناوين جديدة تضيف بُعدًا معرفيًا في طريقها إلى المكتبة المصرية والعربية؛ تتنوع بين الأكاديمي والتراثي؛ نرصدها فى هذا التقرير:

“الأدب فى بطون الإبل”.. كتاب جديد لقدوره العجني

للشاعر عبدالقادر طريف “قدورة العجنى” الذى له دوره البارز والواضح فى خدمة أدب البادية ليس فى مطروح فحسب.

وقال العجنى إنه انتهى من كتابه الجديد “الأدب فى بطون الإبل”، وموضوعه عن الشعر البدوي أولا وتواتر الإبل فيه ومسمياتها وتفاصيلها وطرق تربيتها والغرض منه قديما وارتباط ذلك بالعرب تاريخيا في الشعر والأدب وكتب الجاحظ وغيره.

وتابع "العجني" لـ"الدستور": “ثم في مسميات عروض الشعر عند الفراهيدي، والتدليل على كل ذلك تطبيقيا بنصوص من الشعر البدوي الشعبي أو اللهجي في مطروح وشعراء الفصحى في العصر الجاهلي وصدر الإسلام”.

وعن دار النشر التى يصدر عنها الكتاب، قال إنه سيعلن عن الاتفاق مع دار النشر ودخوله المطابع بعد إجازة عيد الفطر.

نهى يحيي حقى "روح سابحة فى الأيام والليالي"

الإذاعية نهى يحيي حقي كشفت عن بدء كتابتها سيرتها الذاتية والتى تصدر قريباً تحت عنوان "الروح السابحة فى الأيام والليالي".

وكتبت الإذاعية نهي حقى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ قائلة :" عندما فكرت وأخذت القرار و بعد تفكير عميق في سرد رحلة حياتي... وقبل البدايه وقفت اتأمل عنوان الكتاب لان كما اعلم ان الكتاب من عنوانه ...مثلا حضن الايام ... رحله عابره .. من انا ... واخيرا الروح سابحه في الايام والليالي".

"الحكمة التراجيدية: فى حسن توظيف نيتشه" ..ترجمة للعربية لجلال بدلة

‏أعلنت دار "صفحة 7 " للنشر والتوزيع عن صدور الترجمة العربية من كتاب الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي "الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه" بترجمة جلال بدلة.

وكشفت الدار فى بيان صحفى أن هذا العمل يعدُّ مقدمة أعمال كثيرة لميشال أونفراي نسعى إلى إصدارها تِباعًا في هذه السنة وفي السنوات القادمة.

‏يصدر قريبا كتاب الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي "الحكمة التراجيدية: في حسن توظيف نيتشه" بترجمة جلال بدلة ويُعدُّ هذا العمل مقدمة أعمال كثيرة لميشال أونفراي نسعى إلى إصدارها تِباعًا في هذه السنة وفي السنوات القادمة.