مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. مجهولون يحاولون إجهاض زينة

بشكل مفاجئ حاولت 4 سيدات مجهولات في الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، إجهاض الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان في المسلسل، وذلك بعدما أخبرت الجميع أنها حامل في الشهر الرابع بعد عودتها من سفرها برفقة رمضان من لبنان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وحين علم رمضان بحملها أخبرها بضرورة إجهاض الطفل وإلا سيقوم هو بذلك، لتقوم عايدة بالهروب من المنزل والمكوث في منزل ابنة خالتها، في وقت كانت تراقبها فيه الفنانة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الثانية لجعفر.

وقامت السيدات الأربع بضرب عايدة في بطنها لإجهاض الجنين دون إيضاح ما الذي حدث، حيث انتهت الحلقة على وصول النجم محمد رمضان إلى المنزل ولا يعرف الجمهور إلى الآن هل سيتم إنقاذ عايدة أم لا.

وتدور الشكوك حول "دلال" والتي عقدت العزم على إجهاض حمل عايدة بعدما سبق لها وقامت بخطف نجل الفنانة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له "ثريا" منذ ١٩ عاما دون أن يعرف أحد إلى الآن.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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