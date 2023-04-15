مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. ثريا تتهم سيد بخطف ابنها

اتهمت الفنانة مي كساب التي تجسد دور ثريا الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، سيد "أحمد فهيم" شقيقه بأنه السبب في خطف ابنها منذ 19 عاما أثناء ولادته في المستشفى.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وضمن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 ، قالت ثريا: "بلال شامة قال إن اللي عمل كدة حد من أهل بيتك وأنا عارفة هو مين دا سيد أخوك، لأنه طول عمره بيغير منك ومش بيحب ليك الخير وربنا حرمه من الخلفة عشان كدة خطف ابنك ومش عايز يقول هو فين عشان ميبقاش أنت عندك عيل وهو لا".

ليرد سيد، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 : "أنا عمري ما أعملك كدة في أخويا الصغير إنتي متعرفيش يعني أية أخ صغير يعني جعفر دا ابني اللي بحميه وبتحامى فيه، أقسم بالله يا جعفر أنا عمري ما عملت كدة ويتمنى اليوم اللي يرجع فيه ابنك لحضنك دا أنت أخويا وأبويا".

ليرد عليه جعفر: "أنسى الموضوع دا يا سيد أنا مش شاكك فيك وعارف أنك ملكش علاقة باللي حصل وأنسى الموضوع دا وقفل عليه، دا أنت أخويا وأهم حد عندي في الحياة وعمري ما هشك فيك".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.