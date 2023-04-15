السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. محمد رمضان يأمر زينة بإجهاض جنينها

محمد رمضان وزينه
محمد رمضان وزينه

بدأ منذ قليل، مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 بطولة النجم محمد رمضان عبر قناة دي ام سي دراما.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وبدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 باعتراف “عايدة” التي تجسد دورها الفنانة زينة لزوجها “جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان بأنها حامل، ليرد عليها بعلمه بأن والدها متوفي وأنه قام بتحويل مبلغ مالي 40 مليون جنيه أثناء سفرهم للبنان.

وأمر “جعفر” خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 “عايدة” بإجهاض جنينها بمعرفتها، وهددها في حال عدم إجهاضها للجنين سوف يفعل هذا الأمر بنفسه.

بعد قليل.. أحداث مثيرة فى مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

بعد واقعة وداد فى "جعفر العمدة".. طلب إحاطة فى البرلمان لإلغاء "الخلع الأمريكانى"

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بشكل حصري عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

قناة DMC دراما

  •  عقب أذان المغرب مباشرة
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة DMC العامة 

  • الساعة 10.15 مساء
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة WATCH IT الرقمية

  • الساعة 6.20 مساء.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

  • التردد: 12124
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي. 

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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