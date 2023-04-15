بعد قليل.. أحداث مثيرة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

تعرض مساء اليوم السبت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان برفقة كوكبة من نجوم الفن.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وحقق مسلسل جعفر العمدة نجاحا جماهيريا كبيرا من عرض أولى حلقات المسلسل ويتصدر العمل يوميا تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث بسبب أحداثه الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بشكل حصري عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

قناة DMC دراما

عقب أذان المغرب مباشرة

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة DMC العامة

الساعة 10.15 مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة WATCH IT الرقمية

الساعة 6.20 مساء.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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