السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. أحداث مثيرة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تعرض مساء اليوم السبت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان برفقة كوكبة من نجوم الفن.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وحقق مسلسل جعفر العمدة نجاحا جماهيريا كبيرا من عرض أولى حلقات المسلسل ويتصدر العمل يوميا تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث بسبب أحداثه الشيقة والمثيرة.

موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بشكل حصري عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

قناة DMC دراما

  •  عقب أذان المغرب مباشرة
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة DMC العامة 

  • الساعة 10.15 مساء
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة WATCH IT الرقمية

  • الساعة 6.20 مساء.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

  • التردد: 12124
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي. 

 

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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