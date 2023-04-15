مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. شوقي يهدد دلال بصورته مع "شامة"

هدد شوقي "منذر رياحنة" الفنانة إيمان العاصي التي تقوم بدور دلال الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 بكشف سرها مرة أخرى مع بلال شامة الذي قام بخطف نجل رمضان منذ ١٩ عاما أثناء ولادة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له في المستشفى.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 ، قام شوقي بالذهاب إلى إيمان العاصي وقال لها: "مساء الزفت على دماغك مش أنا اشتريت عدة جديدة بدل اللي اتسرقت مني ولاقيت عليها صورة غريبة كدة عايزة أوريهالك" ثم جعلها تشاهد صورته برفقة بلال شامة في المستشفى.

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24 ، قال لها: "بلال شامة صاحبي كنت عنده النهاردة وكنا في سيرتك" لتقول له برعب: "وقالك حاجة" ليخبرها بأنه قال له كل شيء وحكى له عن علاقتها به، وفي وقت سابق كان قد وصل شوقي لبلال شامة بعدما أصيب وحجز في المستشفى بسبب حادث وساومه على مليون جنيه من أجل الاعتراف به بكل شيء.

احداث مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.