"جعفر العمدة" الحلقة 24.. "شوقي فتح الله" يعثر على "بلال شامة"

عثر “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنه على “بلال شامة” الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر وذلك ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان.

خلال الحلقة 24 تلقى “شوقي فتح الله” اتصالا هاتفيا من أحد رجاله يبلغه أنه وجد “بلال شامة” محجوز في أحد المستشفيات وعلى الفور ذهب إليه وسأله عن علاقته بشقيقته “دلال”.

ورفض بلال شامة الإفصاح عن سر علاقته بـ"دلال" إلا في حال الحصول على مليون جنيه ووافق “شوقي” على طلبه وقام بالتصوير معه صورة على طريقة الـ"سيلفي" كي يثبت أنه عثر عليه ويهدد بها شقيقته “دلال”.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة بشكل حصري عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية في التوقيتات التالية:

قناة DMC دراما

عقب أذان المغرب مباشرة

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة DMC العامة

الساعة 10.15 مساء

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة WATCH IT الرقمية

الساعة 6.20 مساء.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.