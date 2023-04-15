شريف حافظ يبكي على الجنود الفرنسيين الذين قتلوا.. كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 25

يستعد متابعو مسلسل سره الباتع، بدء الحلقة الـ 25، والذي تدور أحداثه حول مقاومة الشعب المصري للاحتلال الفرنسي، وكذلك عن ثورة الـ 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث دامية نفذتها الجماعات التكفيرية والإرهابية في سيناء لقتل الجنود من قوات الجيش والشرطة والمواطنين

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 25

جلس بوشار، الجندي الفرنسي المنشق عن صفوف جيش الحملة الفرنسية، المنضم لصفوف المقاومة الشعبية المصرية والذي يجسد دوره الفنان شريف حافظ، يبكي بعد تفجير حامد للمخازن البارود في الثكنة العسكرية التابعة للحملة الفرنسية.

وتابع شريف حافظ الذي يجسد دور الجندي الفرنسي المنشق عن صفوف جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف المنضم لصفوف المقاومة الشعبية أن الذين توفوا هم زملاءه الفرنسيين ولا يد لهم في تصرفات نابليون بونابرت.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، حنان مطاوع، أحمد فهمي، صلاح عبدالله، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل وعايدة رياض.

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