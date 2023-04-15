السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النهاردة كام رمضان 2023.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان

رمضان 2023
رمضان 2023

يحرص الكثير من المسلمين خلال العشر الأواخر في الشهر المبارك، وقرب موعد عيد الفطر معرفة النهاردة كام رمضان 2023، و أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان، وما سيوافقه من الهجري، وخاصة فسيفصلنا أيام قليلة على انتهاء الشهر لعام 1444 - 2023، والتي يكون من المتوقع أن ستكون عدة الشهر الكريم حوالي 29 يوما.

النهاردة كام رمضان 2023

وتستعرض "الدستور" النهاردة كام رمضان 2023، وأدعية العشر الأواخر من شهر رمضان بهذا التقرير.

يوافق اليوم 24 من شهر رمضان وطبقا لتوقعات الحسابات الفلكية، فسيكون آخر يوم في الشهر الكريم سوف يكون الخميس 20 أبريل 2023 الموافق يوم 29 رمضان، وستبدأ أيام عيد الفطر المبارك في يوم 21 أبريل لعام 2023، ولكن يكون من المترقب تحري هلال شهر شوال في يوم الخميس بيوم 20 أبريل الجاري.

ونصحت دار الإفتاء المصرية، بالانتهاء من العشر الأواخر في شهر رمضان 2023 عبر العمل الصالح ظاهرًا والعمل باطنًا لعبادة الله ولعمارة الأرض ولتزكية النفس خلال هذه الأيام، منوها إلى أنها أيام وليالٍ مباركة، ولها خصائص كثيرة، وستُعد نفحة ربانية وأيضا نقطة انطلاق.

النهاردة كام رمضان 2023؟

  • اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 في التقويم الميلادي
  • اليوم يوافق 7 برموده 1739 ق بالتقويم القبطي.
  • يوافق 24 رمضان 1444 هـ بالتقويم الهجري.

موعد ليلة القدر رمضان 2023 وأفضل الأدعية المأثورة

افتح لنا أبواب الجنان.. أفضل الأدعية المستحبة فى العشر الأواخر من شهر رمضان

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2023 

  • “اللهم في اليوم العشرين من رمضان افتح لي أبواب الجنان”، “وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن"، ”يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين".
  • “اللهم في اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلًا”، “ولا تجعل علي فيه للشيطان سبيلًا"، ”يا قاضي حوائج السائلين".
  • “اللهم في اليوم الثاني  والعشرين من شهر رمضان افتح لي فيه أبواب فضلك"، ”وأنزل علي فيه بركاتك"، “ووفقني فيه لموجبات مرضاتك”، “وأسكني فيه بحبوحة جناتك”، "يا مجيب دعوة المضطرين".
  • “اللهم في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان اغسلني فيه من الذنوب”، “وطهرني فيه من العيوب”، "وامتحن فيه قلبي بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين".
  • “اللهم في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان أسألك فيه ما يرضيك”، “وأعوذ بك مما يؤذيك”، “وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك”، "يا جواد السائلين".

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