السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر: موظفو البترول يقدمون إقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع

وزارة البترول
وزارة البترول

كشفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن بدء موظفين قطاع البترول تقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات خلال هذا العام.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أنه يجب على الموظفين الخاضعين للقانون تقديم إقرار الذمة المالية الذي يدون فيه جميع عناصر ثروته قبل وبعد دخوله - الوظيفة - وعدم إغفال أي عنصر من عناصر الثروة أو مصدرها، لجهاز الكسب غير المشروع، كما تشمل البيانات الخاصة بإقرارات الذمة المالية بيانات عن المقر اسمه رباعي وجنسيته والوظيفة أو الخدة والدرجة عند الخضوع لقانون الكسب غير المشروع والدرجة الوظيفية وقت تحرير الإقرار، وتاريخ التعين أو الانتخاب وتاريخ انتهائها وتاريخ تحرير الإقرار ومحل السكن.

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