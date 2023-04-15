السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائبًا عن رئيس الوزراء.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شهد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة، ومشاركة الدكتور جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس سامح موريس راعى الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وأشاد محافظ القاهرة، خلال الاحتفال، بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، قائلا: "إن الاحتفالات بالأعياد الدينية والوطنية التي تملأ البلاد تعكس علاقة قوية وأصيلة، كما تعكس إيمانا من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة، وتوجه رسالة أيضا للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار".

وشهد الاحتفال نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين، ومن رجال الدولة والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات العامة.

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد القيامة، كما طالب برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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