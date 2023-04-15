الأوقاف: ملتقى الأجيال الرمضاني أقيم في 7 محافظات وسط إقبال منقطع النظير

قالت وزارة الأوقاف، إن فعاليات برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني"، أقيمت في 7 محافظات في الجمهورية، عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم، وسط إقبال منقطع النظير.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها اليوم السبت، أن فعاليات برنامج “ملتقى الأجيال الرمضاني” الذي أقيم في عدد من محافظات الجمهورية، عزز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، مشيرةً إلى أن الملتقى يأتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك.

وعددت الأوقاف فعاليات برنامج (ملتقى الأجيال الرمضاني) عقب صلاة التراويح بمراكز الشباب التالية:

1- مركز شباب أبنوب بمحافظة أسيوط، بحضور الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والشيخ جمال عبد الساتر إمام وخطيب ومدرس، والواعظة منال عبد الهادي أحمد.

٢- مركز شباب طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ حسن مصباح محمد العزوني مدير إدارة شئون الإدارات بالمديرية، والدكتور أحمد محمود الأستاذ بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والقارئ الشيخ محمد عبد الحليم أحمد قارئا ومبتهلا.

٣- مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، بحضور أحمد زين العابدين نائبا عن وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورعبد الله حارس ملاح مسؤول الإرشاد الديني، والواعظة فاطمة إبراهيم محمد، والمبتهل الشيخ أحمد عبد اللاه عبد العظيم مبتهلا.

٤- مركز شباب الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الشيخ محمود سعد جاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، والدكتور رفاعي عبد الحق مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والشيخ أشرف حسانين مدير إدارة أوقاف موط، والشيخ محمد حنفي إمام وخطيب ومدرس.

٥- مركز شباب الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، بحضور الشيخ سلامه محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ حسان السيد محمد أبو الفتوح الزهيري إمام وخطيب ومدرس، والواعظة هدى محمد صبري، والقارئ الشيخ أحمد يحيى عبد النعيم قارئا ومبتهلا.

٦- مركز شباب سوهاج بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور محمد حسني عبد الرحيم مدير مديرية أوقاف سوهاج، والشيخ محمد السيد عبد الفتاح إمام وخطيب ومدرس، والواعظة مروة أحمد، والمبتهل الشيخ محمد سيد أبو زيد مبتهلا.

٧- مركز شباب الضبعية محافظة الأقصر، بحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ محمد عبيد إمام وخطيب ومدرس، والواعظة سعيدة عبد الستار.