السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة تغذية تحذر: "بلاش فسيخ في رمضان"

فسيخ
فسيخ

نصحت الدكتورة منال عز الدين خبيرة تغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية، بعدم تناول الرنجة والفسيخ والملوحة والأسماك المملحة في شهر رمضان، مضيفة: "لكن من يحب تناوله غدًا يجب أن يحضره بشكل آمن وصحي".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أنصح المشاهدين بلاش فسيخ، لأن نسبة الملوحة فيه عالية جدًا وسيشعرون بالعطش الشديد في اليوم التالي بالصيام، كما أن للفسيخ مشكلات يجب أن نتناولها في الشهر الفضيل مثل البكتيريا اللاهوائية التي تكون موجودة في أنسجة الفسيخ ولا يمكن التخلص منها بالخل أو الليمون أو البصل أو الغليان أو القلي".

وتابعت: "أكل الفسيخ مغامرة، والمضاعفات الناجمة عنها إصابة الجهاز التنفسي بشلل ويحدث غثيان وقيء وزغللة ودوار، وفي هذه الحالة لن ينفع كيس الفوار او كوب الشاي، فيجب التوجه فورا إلى غسيل المعدة في مركز السموم للحصول على المصل".

خبيرة تغذية فسيخ تناول الفسيخ برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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