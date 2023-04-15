مصادرة 2675 كيلو رنجة غير صالحة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 2675 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى يشتبه في عدم صلاحيتها، قبل بيعها لجمهور المواطنين بالتزامن مع عيدي القيامة وشم النسيم.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية من قطاعات المديرية و الإدارات البيطرية بطنطا وكفرالزيات وبسيون، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة المسطحات والبيئة، وأسفرت عن ضبط 2675 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، عبارة عن 1255 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1420 كيلو رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مصانع ومحلات للأسماك المدخنة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 9 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.