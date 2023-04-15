السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 2675 كيلو رنجة غير صالحة بالغربية

رنجة غير صالحة
رنجة غير صالحة

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 2675 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى يشتبه في عدم صلاحيتها، قبل بيعها لجمهور المواطنين بالتزامن مع عيدي القيامة وشم النسيم.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية من قطاعات المديرية و الإدارات البيطرية  بطنطا وكفرالزيات وبسيون، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع شرطة المسطحات والبيئة، وأسفرت عن ضبط  2675 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، عبارة عن 1255 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1420 كيلو رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مصانع ومحلات للأسماك المدخنة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 9 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

مصادرة أفلام كيلو أسماك مدخنة رنجة مابين غير صالحه للاستهلاك الآدمي

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

ضبط المتهمين بتصنيع الأدوية المضروبة في القاهرة

الجيش السودانى يصنف "الدعم السريع" "قوات متمردة" ويشتبك معها فى مناطق استراتيجية

إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

اليوم.. غلق باب تسجيل استمارة 1 سري للعاملين بمدارس الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس