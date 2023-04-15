السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شخصين لتعديهما على طفل بالضرب وتصويره بالشروق

جريدة الدستور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم السبت، حبس صاحب محل وعامل لتعديهم على طفل بالضرب وتصويره بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (10 سنوات) مقيم بذات العنوان، وقرر بتضرره من (مالك أحد محلات الهواتف المحمولة) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع "يوتيوب".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (المشكو فى حقه، وعامل بذات المحل - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة جنح الشروق منطقة الشروق

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