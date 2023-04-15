السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2023 وعيد تحرير سيناء

شم النسيم
شم النسيم

البحث عن موعد إجازة شم النسيم 2023 ضمن الإجازات الرسمية في 2023، يتصدر ما يبحث عنه المصريون عبر “جوجل”

موعد إجازة شم النسيم 2023 

ويوافق موعد إجازة عيد شم النسيم في عام 2023 في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يحتفل المصريون بإجازة عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

ويعتقد المصريون القدماء أن يوم شم النسيم  يرمز لبدء خلق العالم ولبعث الحياة، وتعرض الاسم إلى التحريف على مرِ العصور، وأضيفت له كلمة النسيم لارتباطه في هذا الفصل باعتدال الجو، والطيب الهواء به، وسيوافق يوم شم النسيم يوم الاثنين الموافق 26 رمضان.

موعد إجازة شم النسيم 2023 يحصل عليها المواطنين مدفوعة الأجر

إجازة شم النسيم 2023

وهى إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين والموظفين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وفي الهيئات العامة وجميع وحدات الإدارة المحلية وكافة شركات القطاع العام وأيضا شركات قطاع الأعمال العام و بالقطاع الخاص، وذلك يكون بمناسبة عيد شم النسيم.

قرار رئيس الوزراء إجازة عيد الفطر 2023 وذكرى تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ومن الجدير بالذكر أن سيحصل جميع المصريون أيضاً على موعد إجازة أخرى في شهر أبريل الحالي، وهى يوم إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2023، ومن المقرر أن ستكون إجازة العيد بأجر كامل في يوم 25 أبريل الشهر الحالي، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي يبلغ عددهم حوالي 5.6 مليون عامل، بالقطاع الحكومي، وأيضا سوف يستفيد من يوم إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2023، أكثر من حوالي 29 مليون عامل في القطاع الخاص، حيث أن نصت مواد قانون العمل الخاصة 2012 لعام 2003.

وسيتم ضم وإلحاق إجازة عيد تحرير سيناء لأيام عيد الفطر المبارك لكي يصبح عدد أيام الإجازات التي سيحصل عليها جميع المصريون عددها خمسة أيام من الجمعة إلى يوم الثلاثاء، في إجازة مطولة.

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