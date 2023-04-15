تجديد حبس عاطل بتهمة النصب علي المواطنين بقطع أثرية مقلدة في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنه أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واستخدمها لاستدراج ضحاياه بدعوى بيعه لقطع أثرية أصلية مقابل مبالغ مالية زهيدة.

وأضاف المتهم أنه لاحظ إقبال علي نشاطه ونجح في تجميع مبالغ مالية بالعملة المصرية والأجنبية ووسع نشاطه إلى تجارة النقد الأجنبي.

وتابع المتهم أنه اعتمد في التماثيل الأثرية المقلدة علي ورش صناعة الجبس والتي تصنع الحلي التي توضع في الشقق والمنازل

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بالنصب على المواطنين راغبى شراء القطع الآثرية، والإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" - 15 هاتفا محمولا – جهاز "لابتوب" - 3 تماثيل فرعونية "مُقلده"- سبيكة ذهبية "مُقلدة" - كمية من مخدري الحشيش والآيس).