مشاركة مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتصدر اهتمامات الصحف

تصدّر نشاط بعثة مصر المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، واحتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، اهتمامات صحف القاهرة الصادر، صباح اليوم السبت.

ففي "الأهرام" وتحت عنوان "معيط: 48.8% زيادة في مخصصات الدعم و19% بالتعليم و14% للصحة"، أبرزت الصحيفة تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط- خلال مشاركته فى مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن- أن مصر تتطلع لبناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولا واستدامة فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم فى مد مظلة الأمان الاجتماعى.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أشار إلى أن التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية انعكس فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، حيث قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 48.8%، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية، مشيرًا إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المقبل 19%، بينما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة 14%.

وفي سياق آخر، وتحت عنوان «إسرائيل تغلق مجالها الجوى من الشمال والجنوب وسط مخاوف أمنية»، نقلت "الأهرام" عن قناة (كان) الإسرائيلية تأكيدها إغلاق المجال الجوى فى الشمال لمسافة 6 كيلو مترات من الحدود السورية واللبنانية، وفى الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة، وذلك بتوجيه من قوات الأمن، وخوفا من تصعيد أمنى واسع النطاق.

وأضافت الصحيفة أن هيئة المطارات وزعت على الطيارين إشعار (نوتام)، الذى يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر فى مسار الرحلة، أو فى موقع يمكن أن يؤثر عليها.

بينما ركزت صحيفة "الجمهورية" على احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد- تحت عنوان "اليوم من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يترأس صلوات عيد القيامة المجيد"- قائلة إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسـكندريـة وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والشخصيات العامة.

وأضافت الصحيفة أن البابا ترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان "زيارة استثنائية لنزلاء "الإصلاح والتأهيل""، ذكرت "الجمهورية" أنه تقرر منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، غدا الأحد؛ بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكـز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وتحت عنوان (الإفراج عن 4 ملايين طن أعلاف بتكلفة 2 مليار دولار)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن وزير الزراعة السيد القصير أكد أنه تم الإفراج حتى الآن عن 4 ملايين طن من الأعلاف بتكلفه تصل إلى 2 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن الإفراجات تستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، مؤكدا على المتابعة المستمرة والتنسيق مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ.

وفي سياق آخر، وتحت عنوان (المشاط تناقش مع مسئول أمريكى آليات تعزيز دور البنك الدولى فى تنفيذ برنامج "نوفى")، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي ناقشت- خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطـن- مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية أليكسيا لاتورتو، التفاصيل المتعلقة بالرؤية الأمريكية حول آليات تطوير مجموعة البنك الدولى وتعظيم دور التعاون الإنمائي في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة أكدت أهمية دور البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم الدول الناشئة، وأهمية أن تعكس الإصلاحات التى يجرى مناقشتها مطالب الـدول النامية وخاصة متوسطة الدخل والأقل نموا من أجل تعزيز الجهود المبذولة للصمود فى مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وآثاره على اقتصاديات المنطقة والقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا الإجراءات المستمرة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفي) التى تعزز جهود الدولة فى مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وآليات تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ (COP 27)، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.