أخبار فاتتك| رضوى الشربينى تكشف تفاصيل طلاقها.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عن تفاصيل لأول مرة عن زيجتها الأولى، قائلة: "إنها كانت علاقة محترمة، أهله فيها كانوا نعم الأب والأم، لكننا اتفقنا على أننا لا نتفق".. للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يواجه الزمالك وسموحة فى مواجهة الطلائع بنهائى دورى الطائرة رجال

تقام اليوم السبت مباراتان، ضمن منافسات أولى مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري رجال الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022 /2023.. للمزيد اضغط هنا.

بعد الحلقة 23.. كيف تفاعل مغردو "تويتر" مع أحداث "ضرب نار"؟

فور انتهاء عرض الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، عبر قناة On، أشاد عدد كبير من الجمهور بقوة أحداث العمل الدرامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرجعين ذلك إلى قوة الثنائي الدرامي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.. للمزيد اضغط هنا.

للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنوفية، وبراتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى بدلات.. للمزيد اضغط هنا.

مصدر أمنى ينفى مزاعم قناة إخوانية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.. للمزيد اضغط هنا.