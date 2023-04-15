السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| رضوى الشربينى تكشف تفاصيل طلاقها.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر  فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عن تفاصيل لأول مرة عن زيجتها الأولى، قائلة: "إنها كانت علاقة محترمة، أهله فيها كانوا نعم الأب والأم، لكننا اتفقنا على أننا لا نتفق".. للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يواجه الزمالك وسموحة فى مواجهة الطلائع بنهائى دورى الطائرة رجال

طائرة الأهلي

تقام اليوم السبت مباراتان، ضمن منافسات أولى مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري رجال الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022 /2023.. للمزيد اضغط هنا.

بعد الحلقة 23.. كيف تفاعل مغردو "تويتر" مع أحداث "ضرب نار"؟

مسلسل ضرب نار

فور انتهاء عرض الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار، عبر قناة On، أشاد عدد كبير من الجمهور بقوة أحداث العمل الدرامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مرجعين ذلك إلى قوة الثنائي الدرامي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.. للمزيد اضغط هنا.

للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنوفية، وبراتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى بدلات.. للمزيد اضغط هنا.

مصدر أمنى ينفى مزاعم قناة إخوانية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

مركز للإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.. للمزيد اضغط هنا.

ضرب نار رضوى الشربيني الزمالك الاهلى القوى العاملة

الأكثر قراءة

حبس شخصين سرقا كمية من النحاس بأحد مصانع التبين

"معيط": نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة للدول النامية

وزير الإسكان: نعمل حاليًا على تنمية "ضعف المساحة" التى نعيش عليها فى مصر

المشاط تُشارك فى مباحثات مع المجتمع الدولى لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية

أخبار فاتتك| رضوى الشربينى تكشف تفاصيل طلاقها.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

تعاون بين جامعتى القاهرة و"إيست لندن" فى مجال الدرجات العلمية المزدوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية