للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنوفية، وبراتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى بدلات.



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مشرف إنتاج، ومشرف جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف لديه خبرة 3 سنوات، ولا يشترط مؤهل محدد، وأن يتراوح عمره من 22 وحتى 45 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الرابعة، قويسنا، المنوفية، أو الاتصال على 01026591559، والتواصل مع المدير المسئول محمد السيد.



وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أبريل الجاري.



وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفرالشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».



والتخصصات المطلوبة هي: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».