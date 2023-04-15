مصدر أمنى ينفى مزاعم قناة إخوانية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح المصدر أن تلك القناة سبق لها الادعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل.

وأشار المصدر إلى أن مزاعم القناة السابقة، تؤكد اختلاقها تلك الادعاءات فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها فى التأثير على الرأى العام والانقسامات داخل صفوفها.