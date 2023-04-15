السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، تفاصيل لأول مرة عن زيجتها الأولى، قائلة: "إنها كانت علاقة محترمة، أهله فيها كانوا نعم الأب والأم، لكننا اتفقنا على أننا لا نتفق". 

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر  فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن كل واحد فينا راح لحاله، والقصة اتقفلت وانتهت وخلصت، معقبة: "أنا واحدة ست ومن الغير طبيعي أن ست تون قاعدة تسع سنين من غير ما تحب وتتحب، وتكون عايزة تتزوج".

وأشارت إلى أن الحب غير كافي للزواج، معقبة: "لو فيه مودة ورحمة بينك وبين حد، وحسيتي إن الحد ده سكن جواكي وأنتي سكنتي جواه، كان السكن والسكينة والمسكن، صدقيني أنا لو لقيت الشخص ده هتلاقي دبلته في صباعي فورًا".

وحلت الإعلامية رضوى الشربيني ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب في الجزء الثاني  من حلقة تذاع على جزءين ضمن برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، على قناة الحياة. 

وتابعت: "لحد ما ألاقي الرجل اللي يسكن روحي وأسكن روحه، أنا محدش ينفع يدخل حياتي والسلام، مش عشان أنا رضوى الشربيني، عشان أنا رضوى بنت ماجد الشربيني وهالة حسن أنور، اللي علموني إني غالية، وإن مش أي حد يملا دماغي ولا قلبي ولا روحي".

 

حلقة رضوى الشربيني في “أنا والقناع”

وخلال الحلقة تكشف رضوى عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها وعن علاقتها بالمجتمع وعن قناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها.

 

برنامج “أنا والقناع” 

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانة شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

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