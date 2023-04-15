"تموين الإسكندرية" تنهي استعدادها لاستقبال موسم الأعياد

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استعداداتها لاستقبالها موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المحاسب محمد سعد الله، اليوم السبت، جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

من جهته؛ صرح معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي المهندس محمود القلش، بأنه تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة، والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات؛ لكي لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وأشار إلى أنه تم التشديد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها.

وقال إن المديرية تشن حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية، والتأكد من توافر الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية؛ حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية؛ لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة، وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة؛ لمتابعة أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.