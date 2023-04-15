الحلقة 3 مسلسل "حرب".. "الظافر" يخطط لتفجير قسم شرطة العريش بسيارة مفخخة

خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل حرب، يواجه الضابط عمر، الذي يقوم بدوره محمد فراج، الإرهابي عثمان أو الظافر، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، في مستشفى العريش العام، وذلك بعدما هروب "فؤاد"، أحد العناصر الإرهابية المتهمة بمحاولة تفجير قسم شرطة، والذي يقوم بدوره أحمد أبو زيد، إلى تلك المستشفى للحصول على جلسة غسيل كلوي، بعدما عانى من آلامها، خلال الاشتباكات المسلحة بينه وعدد من العناصر الأخرى وبين الشرطة.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل حرب

وخلال تلك المقابلة، حاول الضابط "عمر" القبض على "فؤاد" بينما هدده "الظافر" أنه في حال قام بالقبض عليه سيقوم بتفجير 6 عبوات ناسفة أحاط بها المستشفى، فاضطر الضابط "عمر" للاستسلام وتركهم يغادرون، وبعد تمشيط المكان تأكد أن المكان خالٍ من أي متفجرات، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

وحاول الضابط "شريف"، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، التخفيف عنه بأن ما فعله هو التصرف الصحيح، لعدم وجود ضمان لكذب أو صدق هذا الإرهابي في تهديده وأن سلامة الأشخاص هو الأهم بالنسبة لهم، وذلك على عكس ما يقوم به هؤلاء الإرهابيين.

"الظافر" يخطط لتفجير قسم العريش

وعلى الجانب الآخر، شعر "الظافر" بالقلق بعدما تعرف الضابط "عمر" على وجهه وابن أخته "فؤاد"، فأمر "فؤاد" بالعودة إلى القاهرة وأنه سيدبر له هذا الانتقال بعيدًا عن أعين الحكومة، ودبر وسيلة للإلهاء لهؤلاء الضباط الذين يكثفون البحث عنه وجماعته.

وفي قسم شرطة العريش، حيث تم القبض على "مدحت"، أحد العناصر الإرهابية المتهمة بمحاولة تفجير قسم شرطة، والذي يقوم بدوره مصطفى منصور، وأعاد الضابط "شريف" استجوابه مرة أخرى، فأخبره أنه لا يعلم من هو "الظافر" إنما هو قد بايعه على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأكد له أن سكوته وعدم إدلائه بأي معلومات هو أيضًا جهاد.

وخلال التحقيقات، دخلت سيارة نصف نقل مسرعة إلى قسم شرطة العريش، فأطلق الجنود عليها النار إلى أن قًتل سائقها، وفي خضم ذلك يطلق "مدحت" ابتسامة خبيثة كأنه على علم بما حدث، وأن ذلك هو الخلاص بالنسبة له، ولم تمر إلا ثواني معدودة حتى انفجرت السيارة، مسفرة عن استشهاد عدد كبير من ضباط القسم والجنود.