السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 3.. الضابط "عمر" يصل إلى "فؤاد".. والظافر يهدد بتفجير 6 عبوات ناسفة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

نجح ضابط الأمن الوطني “عمر” خلال الحلقة 3 من مسلسل حرب، في رصد تحركات العنصر التكفيري "فؤاد" أحمد أبو زيد، بعدما علم بتعرضه لآلام الكلى وليبدأ في تتبع خط سيره من وإلى المستشفى.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 3

الضابط “شريف” أحمد سعيد عبدالغني، يخبر “عمر”، خلال احداث مسلسل حرب الحلقة 3 ،  بوجود مستشفى واحدة فقط تُقدم خدمة الغسيل الكلوي وهي مستشفى العريش العام، فانطلق "عمر" إلى هناك للتأكد من وجود "فؤاد".

ضمن احداث مسلسل حرب الحلقة 3 ، توجه “الظافر” أحمد السقا، إلى المستشفى للاطمئنان على نجل شقيقته "فؤاد"، وفي الوقت الذي كان يسأل فيه موظفة الاستقبال، قاطعه "عمر" بعرض صورة "فؤاد" على الموظفة وسألها عن تواجده بالمستشفى من عدمه.

تفاصيل احداث مسلسل حرب الحلقة 3

ويظهر "فؤاد" خارجًا من المستشفى برفقة زوجته، وعندها أشهر الضابط "عمر" سلاحه قائلًا: "اثبت مكانك"، وليتدخل "الظافر" ويطلب منه السماح لهما بالرحيل مُهددًا بتفجير المستشفى بمن فيها، لأنه حاوطها بـ 6 عبوات متفجرة.

 

مسلسل حرب الحلقة 3|ورقة من طفل تفتح نار الاشتباكات بين الإرهابيين والأمن

مسلسل حرب الحلقة 3 .. "الظافر" يعرض سلاح يستخدم لأول مرة في العمليات الإرهابية

 

وكذب "عمر" ما قاله "الظافر"، لكن ما جعله يرضخ لكلام "الظافر" ويترك "فؤاد" وزوجته يرحلان، سيدة بسيطة أخبرته بدموع منهمرة: "سيبوهم يابني احنا غلابة وعايزين نعيش"، وهنا اخبر "عمر" الظافر، أنه سيتركهم فقط حماية لهؤلاء الناس، وأنه سيجمعهما لقاء آخر.

وفي الحلقات السابقة، حاول "فؤاد" وخاله "عثمان" أو الظافر تضليل قوات الأمن، حيث حلق "فؤاد" لحيته وبدأ الإثنان في تدخين "السجائر" لصرف الأنظار عنهما خلال المرور على أكمنة الأمن.

ويجسد فيه الفنان أحمد السقا دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

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