وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة فى "دموة " و"محلة الدمنة"

قام الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجولة مرورية تفقد خلالها، مركز طب الأسرة فى “دموة” بإدارة دكرنس الصحية، إلى جانب مركز طب الأسرة بمحلة الدمنة.

وتابع وكيل الوزراة سير العمل بالمركزين واطمأن على تفعيل كافة المبادرات الرئاسية بهما من فحص سمعيات وأمراض مزمنة، وصحة المرأة، وصحة الأم والجنين والاعتلال الكلوي وغيرها.

كما راجع مكين السجلات الطبية للتأكد من تدوين كافة البيانات بطريقة سليمة، وذلك للاطمئنان على مدى كفاءة الفريق الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بالحضور.

وفي نهاية زيارته أشاد مكين بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية وشكر جميع العاملين وتمني لهم التوفيق واستمرار العمل بنفس الكفاءة لضمان وصول الخدمة كاملة للمواطنين.

كما أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية، بيانًا تفصيليًا يتضمن منافذ تويع الألبان الصناعية المدعومة على مستوى المحافظة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف مكين، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

من جانبها ناشدت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التى خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن الإدارات التى يتم من خلالها توزيع الألبان هي: “المنصورة، رعاية طفل أول المنصورة، أجا، رعاية طفل آجا، ميت غمر، رعاية طفل ثاني ميت غمر، السنبلاوين، رعاية طفل السنبلاوين، تمي الأمديد، تمي الأمديد، دكرنس، دموه بنى عبيد، ميت فارس، منية النصر، رعاية طفل منية النصر، المنزلة، المركز الحضري، الجمالية، میت مرجا، ميت سلسيل، الكفر الجديد، المطرية، طب أسرة العصافرة، شربين، رعاية طفل شربين، بلقاس، مركز طب أسرة الشوامي طلخا، رعاية طفل طلخا، نبروه، بهوت، جمصة، شومان محلة الدمنة، محلة الدمنة”.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركزين لطب الأسرة