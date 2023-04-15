السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين: قرارات الجمعية العمومية نافذة وبدون تفاوض

طارق النبراوي
طارق النبراوي

شدد المهندسين طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أن قرارات الجمعية العمومية نافذة ولا يمكن التفاوض فيها.

واضاف “النبراوي”: “الجمعية العمومية اتخذت قرارات ولا يصح التفاوض عليها، وأن فعلنا ذلك فاننا نخالف إرادة الجمعية العمومية والقانون”.

ونوه: “أنه من المستحيل أن تكون هناك مراجعة لقرارات الجمعية العمومية، ولا يستطيع أحد أن يمنع التنفيذ أو يعطله أو يتفاوض في تنفيذه”.

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

وحضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى ود. محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

التعليم الهندسي اللقاء مهندس بهاء الطوخي المهندس طارق النبراوي خالد المهدي طارق النبراوي قرارات الجمعية العمومية محمد عبد الغني نقيب المهندسين نقابة المهندسين

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