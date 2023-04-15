نقيب المهندسين: نسعى أن يكون للنقابات الفرعية دور فى تحصيل الدمغة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قضية الدمغة من القضايا بالغة الأهمية لأنها المصدر الرئيسي لتمويل نقابة المهندسين، مضيفًا: "نسعى أن يكون للنقابة دور في التصالح في مخالفات البناء لزيادة موارد النقابة، ونسعى أن يكون للنقابات الفرعية دور في تحصيل الدمغة".

وأضاف: "هناك وجهات نظر كثيرة في كيفية تحصيل الدمغة، ولكن لا بد أن يكون الأمر قانوني للغاية، ونهدف لعمل لجان دمغة في كل النقابات الفرعية تكون مهمتها متابعة تحصيل الدمغة، وتفعيل الضبطية القضائية لأعضاء المجلس في شأن تحصيل الدمغة"، مؤكدًا أن الدمغة مسئولية مجلس نقابة وإدارات ونقابات فرعية، والنقيب بصفته مسئول عن كل ذلك.

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادي نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء المهندس بهاء الطوخي عضو المجلس الأعلى، والدكتور محمد عبد الغني عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم أمين الصندوق الأسبق، وخالد المهدي النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة، وسامح الغزولي عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

نقابة المهندسين