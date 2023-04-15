السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يداوي جراحه بثلاثية في شباك أسوان

بيراميدز
بيراميدز

تمكن فريق بيراميدز من استعادة الثقة بعد خسارة كأس مصر على يد الأهلي، بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

الجنوب أفريقي فاخري لاكاي افتتح التسجيل في الدقيقة 32 من تسديدة قوية سكنت أقصى يسار حارس أسوان.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

واختتم بلاتي توريه ثلاثية بيراميدز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد عرضية من محمد الشيبي قابلها توريه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وارتفع رصيد بيراميدز بعد هذا الفوز عند 43 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد أسوان عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

بيراميدز أسوان مباراة بيراميدز وأسوان فاخري لاكاي الدورى المصرى

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